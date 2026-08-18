Молодежный театральный фестиваль пройдет в Пушкино

Пушкинский музыкально-драматический театр совместно с АНО «Театрально-концертный „Театроник“» начинает подготовку к Х Молодежному театральному фестивалю. Мероприятие запланировано на ноябрь этого года и пройдет в городе Пушкино.

К участию приглашаются детские и молодежные театральные коллективы, школьные театры из Московской области, Москвы и Центрального федерального округа. Также ждут драматургов, сценаристов, авторов пьес и инсценировок, в том числе по произведениям авторов, связанных с Подмосковьем.

Фестиваль будет проводиться в двух направлениях: «Драматический театр» и «Музыкальный театр».

Отборочный заочный этап пройдет до 30 сентября. По его итогам будут выбраны участники межокружного этапа. Он начнется с 25 сентября и пройдет в Пушкино, Подольске, Орехово-Зуеве и Дмитрове. Коллективы представят постановки продолжительностью до 15 минут. В финал с каждого этапа выйдут по две команды.

Финальный этап состоится с 16 по 21 ноября в городе Пушкино. В конкурсной программе будут представлены не менее 12 спектаклей детских и юношеских театральных коллективов.

Помимо конкурса, участников ждет насыщенная образовательная программа — театральный акселератор по различным направлениям театрального искусства. Обучение будет доступно как для школьников, так и для руководителей детских театров.

Для участия в фестивале необходимо заполнить заявки: * Для театральных коллективов — https://clck.ru/3VCk5g; * Для драматургов, сценаристов, авторов пьес и инсценировок — https://clck.ru/3VCkFY.

Подробная информация о фестивале — на официальном сайте https://2026.пушкинофест.рф/.