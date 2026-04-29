Танцевальный фестиваль для участников «Активного долголетия» прошел в Пушкино

28 апреля Пушкино стало местом проведения областного танцевального фестиваля «Серебряная грация». Мероприятие было организовано для участников проекта «Активное долголетие», о чем сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

В этом году 16 команд из разных городов Подмосковья продемонстрировали свои танцевальные номера. Выступления были полны энергии, артистизма и эмоций. Победители были определены в четырех номинациях: «Техника и ритмичность» — коллектив «Ретро» (городской округ Домодедово), «Музыкальность» — коллектив «Хочу танцевать» (городской округ Мытищи), «Лучший костюм» — коллектив «Берегиня» (городской округ Раменское), «Эмоциональность» — коллектив «ЭСТА» (городской округ Балашиха).

В финале все 16 коллективов одновременно вышли на паркет и закружились в совместном флешмобе. Единый ритм, море драйва и сотни счастливых глаз — этот момент точно войдет в историю фестиваля.

Руководитель социального центра Ольга Солнышкина отметила: «Такие дни запоминаются не дипломами и местами. А ощущением, когда вокруг — свои люди, движение, драйв и настроение, которое хочется унести с собой».