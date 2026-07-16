Образовательный комплекс № 7 в Пушкино откроют после ремонта 1 сентября

В микрорайоне Клязьма города Пушкино идет капитальный ремонт Образовательного Комплекса № 7. Здесь планируют создать уникальное пространство, которое будет сочетать современные технологии и комфорт с историей этого места.

По словам министра строительного комплекса региона Александра Туровского, к 1 сентября 2026 года ученики вернутся в обновленные классы. Здание площадью почти 3 800 квадратных метров будет готово принять школьников. Сейчас строительная готовность объекта достигла 78%: на площадке ежедневно трудятся 65 строителей и 2 инженерно-технических специалиста, работают 2 единицы техники.

Сердце художественного преображения школы — проект творческой мастерской Алексея Шилова «Моя школа — моя история». Росписи на стенах расскажут ребятам о том, как в конце XIX века берега Клязьмы стали местом притяжения творческой интеллигенции. Золотые оттенки напомнят о солнечных днях и сиянии куполов, коричневые — о теплых деревянных стенах старинных дач и окружающих лесах, а глубокий синий — о самой реке Клязьме.

На стенах появятся портреты известных писателей и героев их произведений, таких как Ильф и Петров, Михаил Шолохов, Аркадий Гайдар и другие. Это поможет школьникам почувствовать связь времен и увидеть, что литература — это не только страницы учебников, но и живая история родного края.

Параллельно с художественной задумкой идет масштабная техническая работа: строители выполняют электромонтажные работы и монтаж слаботочных систем, занимаются внутренней отделкой помещений, приводят в порядок фасад и входные группы, устанавливают сантехническое оборудование. Активно благоустраивается и территория вокруг школы.

Работы идут в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.