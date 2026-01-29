В Пушкино круглосуточно убирают снег с дорог

В городском округе Пушкино дорожные службы ежесуточно убирают от двух до трех тысяч кубометров снега. Основные усилия направлены на очистку центральных улиц, дорог к социальным объектам и остановкам общественного транспорта.

Для борьбы с последствиями снегопада используется вся доступная техника. В ночное время на линии выходят мини-погрузчики, большие погрузчики, экскаватор-погрузчик, комбинированные дорожные машины на базе КамАЗа и тракторы МТЗ. За день техника успевает очистить более пятидесяти километров дорог. Улицы и опасные участки обрабатываются противогололедными материалами.

Ночные работы выполняются двумя бригадами, в которых задействовано десять человек и десять единиц техники. Они приступают к работе в семь часов вечера. Основные усилия направлены на очистку ключевых магистралей и улиц, таких как Московский проспект, улица Дзержинец, Привокзальная площадь, а также улицы Домбровская Вторая и Третья, Добролюбова, Некрасова, Крылова, Пятьдесят лет Комсомола.

Дневная смена, в которой работает около ста тридцати человек, приступает к своим обязанностям в пять часов утра. Важнейшими задачами остаются обеспечение проезда к школам, детским садам и поликлиникам, бесперебойное движение общественного транспорта и доступность остановок. Службы также оперативно реагируют на обращения граждан.