В Пушкино завершается капремонт образовательного комплекса № 7

На сегодняшний день на площадке работают пятьдесят квалифицированных специалистов при поддержке двух единиц спецтехники. Строители завершают отделочные, общестроительные и фасадные работы. Также занимаются монтажом инженерных коммуникаций, благоустройством прилегающей территории и пусконаладочными работами. Кроме того, они приступили к сборке и расстановке мебели.

Здание школы, построенное в 1957 году и имеющее площадь 3782 квадратных метра, ждет обновление фасада и кровли, замена всех инженерных сетей и сантехнического оборудования. В планах установка систем видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы затронут все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок.

Открытие обновленной школы запланировано на первое сентября 2026 года.