В Пушкино стартовал чемпионат по боксу среди мужчин

В городе Пушкино на улице Набережная, дом 8, в Дворце спорта «Пушкино» начался чемпионат Московской области по боксу. В турнире участвуют 47 спортсменов из 21 города Подмосковья. Это событие — ключевой этап отбора в региональную сборную.

По словам главного секретаря соревнований Дмитрия Абросимова, именно на основе результатов этого чемпионата будет сформирована команда, которая представит область на турнирах более высокого уровня, включая чемпионат Центрального федерального округа в Химках.

Соревнования продлятся пять дней. Один день отведен на проверку документов и медицинских допусков, еще четыре дня — на бои. В день открытия состоялось семь предварительных поединков, затем начнутся полуфиналы, которые продлятся два дня.

Финальные бои пройдут в субботу. После торжественной части будут объявлены имена чемпионов Московской области. Победа на турнире дает не только титул, но и возможность войти в сборную региона и выступать на всероссийских и межрегиональных соревнованиях.

Чемпионат проходит при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области, организатором выступает Пушкинская федерация бокса.