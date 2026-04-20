В Пущинской музыкальной школе почти завершена реконструкция кровли

Чтобы успеть закончить работы в срок, на объекте трудятся в две смены: днем работают около 20 специалистов, а вечером — еще 6 человек. Основные работы на объекте предполагается завершить к сентябрю.

Один из самых важных и технологичных этапов — замена кровли — уже почти позади. Старые металлоконструкции демонтировали, а на их место смонтировали новые. Сейчас бригады укрывают их плитами, монтируют подкладочные ковры и готовят элементы для фальцевой кровли.

По словам руководителя строительства Евгения Мищенко, современная система полностью исключит возможность протечек в будущем.

Внешний вид школы тоже изменится. Установлены строительные леса, и на площадку завезли первую партию материалов для фасада. Отделка будет выполнена по надежной технологии «мокрый фасад»: стены утеплят и покроют защитным штукатурным слоем, устойчивым к любой погоде, а затем покрасят. Это поможет утеплить здание и придаст ему свежий, эстетичный облик.