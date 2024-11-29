План модернизации системы теплоснабжения разработали в Серпухове

В городском округе Серпухов прошло первое заседание рабочей группы по улучшению теплоснабжения Пущино. Участники обсудили план действий и осмотрели действующую котельную.

Глава округа Сергей Никитенко вместе с замминистра энергетики Московской области Аркадием Собенниковым, представителями «Газпром теплоэнерго Московской области» и Штаба по модернизации теплоснабжения посетили предприятие «Тепловодоканал». Здесь они обсудили текущее состояние котельной, которая обеспечивает теплом все социальные объекты и жилые дома города, а также перспективы ее модернизации.

Рабочая группа намерена составить дорожную карту проекта, чтобы поэтапно заменить устаревшую котельную на четыре современные блочно-модульные. Такое обновление позволит повысить надежность теплоснабжения и избежать аварийных отключений.

Из семи котлов, работающих в котельной, три уже полностью выработали свой ресурс, а один требует капитального ремонта. Специалисты также проверят корректность начисления тарифов для жителей.

Для новых котельных выделят общественные территории, которые минимально затрагивают интересы горожан. Все работы проведут с плавным переключением мощностей, чтобы жители не ощутили неудобств.

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