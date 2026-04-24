В Пущине скоро запустят обновленный фонтан

В городе Пущино идет активная подготовка к запуску фонтана на главной площади. Работники «Комбината благоустройства» проводят последние приготовления перед запуском.

Сначала коммунальная машина «Чистик» вымыла чашу и бортики фонтана. Теперь мастера настраивают 78 форсунок. Каждая из них выставляется по строительному уровню, чтобы хаотичный поток воды превратился в четкий рисунок с заданной высотой.

Пущинский фонтан впечатляет своими размерами: прямоугольная чаша имеет размеры 30 на 80 метров. При полной мощности струи будут взмывать на 20 метров вверх и будут подсвечены яркими огнями.

По сообщению администрации, осталось дождаться поставки водонепроницаемых электрических муфт. После этого состоится первый пробный пуск фонтана.