В Пущино продолжается модернизация детской музыкальной школы

В микрорайоне «В» города Пущино продолжается ремонт детской музыкальной школы. Уже выполнено более 10% от общего объема работ. Строители демонтируют старые конструкции и приступили к ремонту кровли.

Здание, построенное в 1978 году, ждет полная модернизация. Заменят инженерные системы, обновят входные группы, возведут новые перегородки и приведут в порядок все помещения. После завершения общестроительных работ школу оснастят новой мебелью и учебным оборудованием. На объекте работают 23 строителя, и уже в этом году ремонт будет завершен.

Капремонт проходит в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Семья». Финансирование осуществляется за счет средств регионального бюджета.