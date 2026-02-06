В Пущино продолжается капитальный ремонт музыкальной школы

В микрорайоне «В» города Пущино городского округа Серпухов продолжаются работы по капитальному ремонту здания «Детской музыкальной школы имени Александра Александровича Алябьева». Подрядчик уже наполовину завершил демонтажные работы, как сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Семья». Финансирование осуществляется за счет средств регионального бюджета.

В здании музыкальной школы, построенном в 1978 году и имеющим общую площадь более 1,6 тысячи квадратных метров, подрядчик выполняет кровельные и фасадные работы. Строителям также предстоит обновить входные группы, провести полную замену инженерных сетей и сантехники, окон и дверей. Кроме того, в планах — внутренняя отделка помещений и благоустройство прилегающей территории. В рамках контракта будет закуплена новая мебель и учебное оборудование.

Завершить работы по капитальному ремонту планируется в 2026 году.