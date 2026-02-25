В Пущине очистили пешеходные переходы после снегопадов

После сильных снегопадов сотрудники пущинского «Комбината благоустройства» провели очистку пешеходных переходов и подходов к ним на муниципальных дорогах городского округа Серпухов.

Сегодня работы были выполнены на улицах Институтская и Южная, а также на перекрестке проспекта Науки и улицы Строителей. Для этого на месте трудилась бригада из четырех человек.

Регулярная очистка перекрестка с двумя светофорами особенно важна из-за постоянного потока пешеходов. Рядом находятся центр культурного развития «Вертикаль», городской рынок и жилые дома.