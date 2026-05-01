В Пущине возобновила работу главная водная достопримечательность региона

На Фонтанной площади в Пущине вновь заработала знаменитая фонтанная композиция. После зимнего перерыва в небо взмыли 85 струй — 72 мощных и 13 более скромных по размеру.

Водная картина поражает воображение: высота самых сильных струй достигает 20 метров, а прямоугольная чаша фонтана имеет размеры 30 на 80 метров. Пущинский фонтан — самый большой в Подмосковье.

Масштабная реконструкция фонтана и благоустройство прилегающей зоны отдыха были проведены в 2023 году. Уже четвертый сезон жители и гости города наслаждаются великолепием водного шоу, гуляют по обновленной площади с необычными качелями и проводят время у воды.

Фонтан будет работать до середины октября, так что у всех желающих еще есть время, чтобы оценить эту уникальную архитектурную жемчужину.