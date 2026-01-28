В Пущине убирают снег с дорог и тротуаров

В городе Пущино в городском округе Серпухов продолжается уборка снега. Специалисты «Комбината благоустройства» завершили расчистку улицы Академика Франка. Для проведения работ временно ограничили движение по одной полосе.

В уборке задействовали трактор, погрузчик, самосвал и комбинированную машину. Собранный снег вывезли на специализированную снегобазу. После очистки проезжую часть обработали противогололедными средствами для обеспечения безопасности на дороге.

Параллельно ведется расчистка пешеходных дорожек, придомовых территорий и общественных пространств. Сотрудники дорожной службы подчеркивают, что такие работы — их ежедневная рутина и они готовы к любым зимним вызовам.