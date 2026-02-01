В Пущине убирают снег после циклона

В городе Пущино продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. Сотрудники «Комбината благоустройства» очистили от снега бульвар Болотова и пешеходные дорожки микрорайона «Г».

С семи часов утра на проездах, тротуарах и площадках бульвара Болотова трудились шесть сотрудников и пять единиц техники: два КамАЗа, погрузчик, мини-трактор и роторный снегоуборщик.

В планах на сегодня — уборка улицы Парковая в микрорайоне «В-35» и межквартальных проездов в микрорайоне «Д». Кроме того, продолжается расчистка подходов к образовательным и социальным учреждениям, а также подъездов к контейнерным площадкам.