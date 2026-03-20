В Пущине создали «умные датчики» для контроля производства спирта

В Лаборатории биосенсоров Института биохимии и физиологии микроорганизмов РАН в городе Пущино разработали уникальные датчики, способные анализировать различные вещества. Эти устройства могут мгновенно находить и анализировать нужные компоненты, будь то глюкоза в крови или токсин в речной воде.

Биосенсоры уже совершили революцию в персональной медицине, позволив пациентам получать анализы за секунды без необходимости обращаться в клиники. Однако пущинские исследователи не останавливаются на достигнутом и продолжают изучать новые возможности ферментов и микроорганизмов.

Одним из последних достижений лаборатории стал биосенсор, предназначенный для контроля процессов на спиртовых производствах. 4-канальный датчик использует ферменты, способные распознавать качество зерна и измерять концентрацию спирта в технологических средах. Это позволяет в режиме реального времени получать информацию о качестве и степени готовности продукции, а также оценивать степень очистки сточных вод предприятия.

По словам руководителя лаборатории, кандидата биологических наук Юлии Плехановой, биосенсоры становятся частью больших интеллектуальных систем. Они активно входят в нашу жизнь и могут стать важным двигателем биоэкономики, работая на стыке цифровых технологий и живых систем.