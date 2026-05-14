В Пущине провели Чибисовские чтения в память о военачальнике

В городе Пущино прошли седьмые по счету Чибисовские чтения, посвященные памяти генерал-майора морской авиации Максима Николаевича Чибисова. Он был выдающимся советским авиатором и ветераном Великой Отечественной войны.

Тема чтений в этом году — «Балтика. Западный форпост России». Выбор темы не случаен: в 1941 году Максим Николаевич возглавлял 10-ю авиационную бригаду и нес службу в Прибалтике, принимал участие в обороне Таллина и полуострова Ханко.

9 апреля 2026 года в России впервые отметили День героического штурма и взятия Кенигсберга. Именно этой теме решили посвятить свои доклады участники чтений.

Главными выступающими на мероприятии стали школьники. Они подготовили исследовательские работы и презентации по заявленной теме. Каждое выступление сопровождалось наглядными материалами.

Почтить память героя пришли почетные гости, в том числе дочь Максима Николаевича Елена Рубина, члены общественной организации «Боевое братство», а также ветеран труда, инженер-конструктор, изобретатель Татьяна Шерстнева, которой в ближайшую субботу исполнится 90 лет.