В Пущине открыли тематические «Космические каникулы» для младших школьников

В центре культурного развития «Вертикаль» в городе Пущино стартовала новая программа «Космические каникулы». Эта инициатива стала ярким началом весенних каникул для местных младших школьников.

Уже в первый день юные исследователи окунулись в атмосферу творчества и игры. На мастер-классе они создавали художественные макеты ракет на звездном небе.

«Вертикальные каникулы» — это городской лагерь, где дети интересно и с пользой проводят время, а родители могут спокойно работать, зная, что ребенок под присмотром.

Организаторы отмечают, что спрос на новый формат оказался чрезвычайно высоким — набор в группу прошел практически мгновенно. Это подтверждает востребованность подобных проектов в городе.

Впереди у «космических» курсантов — тематические квесты, мастер-классы и даже дискотеки. Неделя обещает быть насыщенной.