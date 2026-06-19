В Протвинском лицее завершается ремонт

В Протвино на улице Гагарина, д. 7 активно завершается преобразование лицея в современный учебный центр. Рабочие уже близки к финишной прямой.

По словам руководителя объекта компании «Строй Инвест» Сергея Кузнецова, сейчас в здании устанавливают вентиляционное оборудование. Накануне завершили монтаж в спортзале, актовом зале и пищеблоке, где особенно важна циркуляция воздуха. Параллельно специалисты ставят витражи — стеклянные двери и перегородки в коридорах.

На объекте задействовано 24 специалиста: отделочники, вентиляционщики, сантехники, а также монтажники окон и дверей. Внутренняя отделка выполнена на 85%, строители ожидают потолочные панели «Армстронг», чтобы завершить этот этап.

Наружные работы тоже идут полным ходом: продолжается утепление стен и облицовка фасадов. Готовность внешнего убранства — около 50–65%. Входные группы уже оборудованы бетонными пандусами, а подрядчик оформляет заявку на плитку для облицовки входов.

Ремонт планируют закончить осенью этого года.