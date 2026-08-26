Корпус лицея в Протвине откроют 1 сентября после масштабной реконструкции

В городе Протвино, расположенном в городском округе Серпухов, завершается подготовка ко Дню знаний во втором корпусе местного лицея. Здание, построенное в 1962 году, претерпело значительные изменения благодаря проведенной реконструкции.

Строители обновили инженерные сети, заменили окна и двери, отремонтировали фасад и кровлю. Внутри помещений появилась современная отделка, а кабинеты оснастили новой мебелью и техникой. Особое внимание уделили безопасности и доступности среды для всех учеников.

Учитель математики Ольга Синкина поделилась своими впечатлениями: «Ура! Кабинет оживает!». Она с радостью отметила обновленный вид школы.

Капитальный ремонт проводился в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети».