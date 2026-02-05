В протвинском лицее развивают таланты юных математиков

В городе Протвино, на улице Школьная, дом 12, в светлом классе ученики пятого класса погружены в учебный процесс. Один из них, Матвей, выводит мелом на доске решение примера с дробями. Для него и его одноклассников математика — это увлекательный мир, который они изучают на час дольше своих сверстников.

Здесь реализуется областной проект «Математические классы Подмосковья». По специальной программе сейчас учатся два пятых класса — это более 50 ребят, прошедших конкурсный отбор по заданиям от Министерства образования Московской области.

Заместитель директора лицея Елена Назарова пояснила, что программа отличается не только увеличенным количеством часов математики, но и особым подходом. Упор делается на развитие логического мышления. Педагоги прошли специальное тестирование и курсы повышения квалификации.

Ученики получают всестороннюю помощь в подготовке к серьезным интеллектуальным конкурсам и олимпиадам. Интерес к программе высок, и в следующем учебном году планируется набрать шесть математических классов: два пятых и два первых. Это позволит выстроить непрерывную образовательную траекторию с начальной школы до старших классов.

Ученик пятого класса Матвей Березовский поделился, что с младших классов увлекается математикой и участвует в олимпиадах. Выбранная программа ему очень интересна, особенно дроби и уравнения. В будущем он видит свою профессию связанной с этой наукой.