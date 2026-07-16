Лицей № 2 в Протвине капитально отремонтируют к сентябрю

В Протвино городского округа Серпухов завершается капитальный ремонт Лицея № 2, расположенного на улице Гагарина. Готовность объекта превысила 85%, сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Здание лицея площадью более 6 796 квадратных метров обновляется в рамках государственной программы региона за счет бюджетных средств.

На площадке ежедневно работают 33 строителя и 2 инженерно-технических специалиста, задействовано 2 единицы техники. Завершаются фасадные работы, монтируются молниезащита здания и кровли, ведутся электромонтажные работы. Одновременно благоустраивается территория: восстанавливается асфальтовое полотно, устанавливаются опоры освещения.

Особое внимание уделяется оформлению интерьеров. Проект творческой мастерской Алексея Шилова «Моя школа — моя история» превратит центр здания в настоящий музей под открытым небом. Росписи на стенах расскажут об истории города и его выдающихся жителях.

Первая работа посвящена Институту физики высоких энергий и известным ученым-физикам. Изображения наложены на клетку, что напоминает тетради для расчетов и записей. Использованные цвета — бежевый, оранжевый и голубой — отсылают к цветам главного корпуса ИФВЭ и реке Протве.

Следующие композиции будут посвящены истории лицея, его выпускникам и известным советским физикам, внесшим вклад в развитие отечественной науки и работавшим в ИФВЭ.

Завершение работ намечено на август, а открытие обновленного Лицея планируется 1 сентября.