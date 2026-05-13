В протвинском лицее начались внешние работы капитального ремонта

В городе Протвино, на улице Гагарина, дом 7, возобновились активные работы по капитальному ремонту местного лицея. С наступлением теплой погоды строительные леса плотно окружили здание, а на территории заработала техника.

Три бригады рабочих сейчас заняты утеплением фасада. Общая площадь, которую необходимо покрыть теплоизоляцией, превышает пять тысяч квадратных метров.

Параллельно идет установка нового ограждения. Периметр будущего забора составит почти семьсот метров, высота каждой секции — два с половиной метра, а ширина — три метра. Подготовка к монтажу заняла полтора месяца, и сейчас уже установлено более трехсот метров ограждения.

На следующей неделе строители приступят к возведению новых входных групп и пандусов в корпусах начальной и старшей школы. Окончание капитального ремонта лицея запланировано на третий квартал 2026 года.