В Протвинском лицее на улице Гагарина продолжается модернизация здания

Продолжаются масштабные работы по реконструкции второго корпуса Протвинского лицея, расположенного на улице Гагарина. Сейчас степень готовности объекта превысила 50%. Рабочие активно занимаются заливкой полов и начинают установку строительных лесов для проведения наружных работ. Параллельно ведутся работы по монтажу подвесных потолков и укладке стеновой плитки в санузлах.

Все системы водоснабжения и канализации в здании уже заменены, также проложены слаботочные системы. Подрядчик рассчитывает закончить все внутренние работы к концу мая.

В рамках проекта «Культурное наследие Московской области» художники творческой мастерской Алексея Шилова украсят лестничные пролеты иллюстрациями, отражающими достижения известных физиков. В столовой будет представлена историческая хроника лицея.

Благодаря реконструкции здания, для старших классов будут оборудованы предпрофессиональные классы, включая инженерные и медицинские. Также планируется создать химическую лабораторию рядом с кабинетом химии, лабораторию робототехники и центр детских инициатив.