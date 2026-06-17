В Протвинском лицее мастера создают декоративные панно в технике сграффито

В здании второго корпуса протвинского лицея не только идет капитальный ремонт, но и рождаются уникальные декоративные панно. Художники из мастерской Алексея Шилова возобновили работу над оформлением стен, используя технику сграффито.

Как рассказал бригадир команды Виталий Карабан, сейчас на объекте трудятся трое мастеров, но в ближайшее время к ним присоединятся еще двое коллег. Работы ведутся по особой технологии: на стену наносят гипсовую шпаклевку, по которой мастера вырезают очертания рисунка. Затем следует тщательная обработка поверхности — шкурение, очистка от пыли и грунтовка. Только после этого панно обретут цвет. Для росписи выбрана акриловая краска. Цветовая гамма будет сдержанной: охра, белый и серый тона. Финишный этап работ займет около полутора недель.

Всего в здании лицея появится около десяти панно разных размеров. Они будут расположены по всему зданию: на лестничных пролетах, в нишах коридоров и в столовой. Тематика оформления посвящена истории города физиков-ядерщиков. На панно можно увидеть изображения ученых, создателей города и важные вехи истории Протвина. Здесь же формулы, модели микрочастиц и знаменитый ускоритель У-70. На одном из панно изображен академик Логунов.

Виталий Карабан отметил, что монументальное искусство выполняет не только эстетическую, но и воспитательную функцию. Глядя на великих физиков, ученики могут вдохновиться и загореться желанием внести свой вклад в науку.