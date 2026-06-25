В протвинском лицее художники завершают роспись панно

Как рассказал бригадир команды Виталий Коробан, для росписи используется техника сграффито. На данный момент очертания рисунков уже вырезаны по гипсовой шпаклевке, и теперь панно раскрашивают акрилом в трех основных цветах: белом, персиковом и сером. Корпус начальной школы уже готов, а завершить работы полностью планируется в ближайшие дни.

Всего в здании лицея появилось 14 панно. Это восемь небольших композиций в нишах коридоров, два больших панно в столовой и с ее внешней стороны, а также четыре работы в лестничных пролетах. На стенах изображены ученые — Анатолий Логунов, Юрий Прокошкин, Лев Соловьев, Владимир Балакин, а также портрет первого директора этой школы Михаила Несмелова. Рядом с ними — формулы, модели микрочастиц и знаменитый ускоритель У-70.

Протвинский краевед Надежда Бакатура отметила, что работы выполнены с уважением и трепетом к прошлому. Она не исключила, что теперь будет приводить сюда экскурсии, чтобы показывать современное искусство как продолжение городского наследия. Встреча с краеведом помогла художникам иначе взглянуть на роспись, узнать интересные подробности о физиках, чьи портреты они воплощают в гипсе.