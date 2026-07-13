В Протвинском лицее активно идет реконструкция

Фасад протвинского лицея в городе Серпухове меняет свой облик: молочно-красные тона проступают сквозь строительные леса. Рабочие подготавливают последний участок под покраску, проходясь шпателями по декоративному слою «короед».

Представитель подрядной организации «Стройинвест» сообщил, что основные фасадные работы почти завершены. Стены утеплены минеральными плитами, нанесен шпаклевочно-клеевой раствор, поверхность закрыта декоративным слоем «короед» с фракцией два миллиметра. Почти все здание уже окрашено, осталось лишь довести до конца работы на фронтальной части корпуса старшей школы.

Входные группы готовы, осталось доделать облицовку плиткой. Три главных входа будут отделаны мраморной плиткой. На территории лицея оборудовали девять пандусов, которые покроют керамогранитом.

Не только фасад лицея преобразится. Благоустройство прилегающей территории тоже идет полным ходом. Старые бордюры демонтированы и ожидают вывоза, строители готовятся начать укладку новых дорожек.

На объекте сегодня трудятся 34 человека. Кто-то занимается фасадом, кто-то — внутренними работами, кто-то — благоустройством. По словам подрядчика, общая строительная готовность объекта достигла 80%.

Уже 1 сентября лицеисты сядут за школьные парты в обновленном здании.