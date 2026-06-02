В протвинском Доме теоретиков открылась конференция по физике частиц

В городе Протвино началась научная конференция «Физика частиц при средних и высоких энергиях». Мероприятие организовано Институтом физики высоких энергий имени А. А. Логунова НИЦ «Курчатовский институт» и продлится с 2 по 5 июня.

На конференции соберутся физики со всей России, чтобы обменяться мнениями о фундаментальных свойствах материи и обсудить планы будущих исследований. В мероприятии примут участие представители ведущих научных организаций из Новосибирска, Дубны, Троицка, Петербурга и, конечно, Курчатовского института.

На конференции будет представлено 112 докладов, а их труды издаст журнал «Ядерная физика». Директор ИФВЭ им. А. А. Логунова Валерий Песенко отметил, что живое общение на таких площадках всегда давало толчок фундаментальной науке. Он также подчеркнул, что нынешняя конференция проходит в год столетия основателя института академика Анатолия Логунова, и разговор о его научном наследии обязательно состоится.

По словам профессора СПбГУ и ведущего сотрудника Петербургского института ядерной физики Сергея Афонина, подобные конференции жизненно необходимы — при личном общении наука движется вперед гораздо эффективнее. На конференции «Физика частиц при средних и высоких энергиях» он представит доклад о мезонах — это нестабильные элементарные частицы.