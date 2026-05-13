В Протвино завершается капитальный ремонт второго корпуса лицея

В корпусе протвинского лицея кипит работа: рабочие заканчивают ремонт помещений. В некоторых местах стены подкрашивают, в других — завершают работы по затирке плитки.

Сейчас на объекте трудятся около 25 человек. Основные отделочные работы на втором и третьем этажах уже полностью выполнены. Остались лишь некоторые задачи на первом этаже. Потолочные каркасы собраны во всем здании — ждут только кассеты для системы «Армстронг».

В столовой прокладывают сантехнику. В актовом и спортивном залах стены и потолок покрашены, наливной пол залит. Готовность обоих залов — около 90%. Осталось уложить амортизирующее нейлоновое покрытие, и чистовая отделка будет завершена.

Все работы планируют закончить в третьем квартале 2026 года.

Текст, фото, видео: Анна Мороз