В Протвине завершается благоустройство территории у второго корпуса лицея

В городе Протвино завершаются работы по благоустройству территории возле второго корпуса протвинского лицея. Здесь завершается капитальный ремонт здания, построенного более полувека назад.

Уже подходят к концу работы по укладке асфальтового покрытия на проездах у учебного заведения. По словам руководителя проекта компании «Строй Инвест» Сергея Кузнецова, работы идут второй день, и к вечеру все будет полностью готово. Только за первый день работ на объект завезли более трехсот тонн смеси для формирования двухслойного надежного покрытия.

Общая площадь нового асфальтового полотна превышает три с половиной тысячи квадратных метров. На объекте трудятся двенадцать рабочих-асфальтировщиков, а также задействовано около шести единиц спецтехники, включая асфальтоукладчики, экскаваторы и виброплиты для трамбовки.

Как пояснил Сергей Кузнецов, внутри здания все строительные процессы уже завершены. Полностью выполнены пусконаладочные работы инженерных систем, сейчас идет финальная уборка помещений и расстановка новой мебели по классам. Параллельно с территории вывозят остатки бытового городка строителей.

Сразу после окончания асфальтирования ворота на территорию лицея будут закрыты на несколько дней. Это необходимая пауза, чтобы свежее покрытие как следует стабилизировалось и окончательно застыло.

Масштабное преображение второго корпуса проходит в рамках государственной программы Московской области. Уже в День знаний юные лицеисты сядут за парты в полностью обновленном здании.