В Протвине начали обновлять пешеходную зону и автодорогу

В городе Протвино, расположенном в городском округе Серпухов, на проезде Наумова начались строительные работы по обновлению пешеходной зоны и автодороги.

Бригада рабочих подрядной организации приступила к разработке грунта под новые бордюры. Особое внимание уделяется маршруту от пешеходного перехода через Институтское шоссе до второй проходной Института физики высоких энергий, так как ежедневно здесь проходят сотни человек.

Строители используют экскаваторы-погрузчики для срезания старого асфальта и расширения дорожки до двух с половиной метров. Планируется установка 1074 метров бордюрного камня и укладка нового асфальтового покрытия. Также будут заменены кирпичные горловины и люки колодцев.

Кроме того, будет отремонтирована автодорога от светофора до центральной котельной на технической площадке. Старое покрытие срежут фрезой, затем уложат новый асфальт и нанесут горизонтальную разметку проезжей части.

Все работы планируют завершить к 30 ноября.