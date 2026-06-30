В Протвине на улице Московской появится новая детская площадка

В городе Протвино, расположенном в городском округе Серпухов, идет подготовка к установке новой детской игровой зоны. Работы ведутся на улице Московской, недалеко от первого корпуса протвинского лицея.

По словам представителя подрядной организации «Универсал Строй», сейчас специалисты формируют основание под будущее покрытие. Площадь участка составляет 200 квадратных метров, и его периметр уже обнесен бордюрным камнем. Внутри основы уложен десятисантиметровый слой песка, поверх которого расстелили геотекстиль. Шесть рабочих при помощи экскаватора-погрузчика распределяют и утрамбовывают виброплитой еще десять сантиметров щебня.

Как сообщили в компании, в ближайшие дни завершающий слой щебня покроют пятисантиметровым слоем асфальта. После монтажа всех качелей и лазилок безопасность детей обеспечат два сантиметра резинового амортизирующего покрытия.

Работы на площадке стартовали 21 мая, а полностью их обещают закончить в сентябре.