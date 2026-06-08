В пристройке к школе № 16 в Подольске начали собирать мебель

В новой пристройке к школе № 16 на 540 мест в городском округе Подольск приступили к сборке мебели. Общая готовность объекта достигла 87 процентов.

Строители завершают устройство основания под детские и спортивные площадки: устанавливают бортовой камень, засыпают щебень и асфальтируют дорожки. Кроме того, ведутся работы по озеленению и вертикальной планировке грунта, а также монтаж наружного ограждения и опор освещения. Входные группы практически готовы — монтаж козырьков завершен.

На финальной стадии находится установка индивидуального теплового пункта. Внутри помещений выполнена финишная отделка, уложен линолеум, смонтированы розеточные группы и оконечные устройства освещения. Лифты полностью готовы, ожидается приемка Ростехнадзора.

По словам начальника участка Сергея Иваненко, на объекте ежедневно трудятся 120 рабочих, 25 инженерно-технических сотрудников и 17 единиц техники.

Все работы ведутся по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры на 2023-2027 годы» за счет средств регионального бюджета. Завершение строительства запланировано на июль 2026 года.