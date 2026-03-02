В пристройке к школе № 16 в Подольске активно ведутся строительные работы

В пристройке к школе № 16 на 580 мест в городском округе Подольск продолжается строительство. Специалисты приступили к облицовке лестниц керамогранитом, и работы ведутся по всему зданию нового корпуса.

На данный момент все черновые отделочные работы завершены на сто процентов: стены оштукатурены, устройство стяжки полов выполнено на девяносто процентов. Начальник участка Сергей Иваненко сообщил, что продолжается монтаж лифтового оборудования и штукатурные работы.

Здание запитано от теплосетей на семьдесят процентов. В новой школе уже установлены радиаторы отопления, ведется монтаж вводно-распределительных устройств.

Кроме того, активно продолжаются работы по прокладке внутренних инженерных сетей: вентиляции, канализации, горячего и холодного водоснабжения, слаботочных систем и освещения.

Общая готовность объекта составляет шестьдесят пять процентов. На объекте трудятся 120 рабочих и 14 инженерно-технических сотрудников, задействованы подъемник и погрузчик.

Утепление фасада полностью завершено, сейчас идет его облицовка керамогранитом. Начался монтаж технологического оборудования в активном зале.

Строительство объекта планируется завершить к сентябрю 2026 года. Перед сдачей в эксплуатацию строителям предстоит выполнить внутреннюю отделку помещений, установить новое сантехническое и инженерное оборудование, а также поставить в учебные классы современную мебель.