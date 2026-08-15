В приюте «Шанс на жизнь» прошел день открытых дверей

В деревне Шипулино городского округа Клин прошел ежегодный день открытых дверей в приюте для спасенных лошадей «Шанс на жизнь». Мероприятие собрало более трехсот неравнодушных людей.

Организаторы начали с познавательной экскурсии по приюту, где гостям из разных уголков России представили некоторых обитателей: лошадей, северного оленя, пони. Всего в приюте насчитывается 170 лошадей, а также два верблюда, козы и свинки.

Основательница приюта Анастасия Елизарова отметила, что они спасают только «компаньонов» — лошадей городского проката, полиции и цирков. Здесь животных реабилитируют физически и психологически, ухаживают за ними и дают им возможность спокойно прожить оставшуюся жизнь.

Каждый посетитель смог не только увидеть животных, но и покормить их яблоками и морковью с рук, а также сделать фото на память. Недавно в приют привезли 23-летнюю кобылу Фифу с проблемами ног, и сейчас ей обеспечивают достойную пенсию.

После экскурсии для людей провели бесплатные мастер-классы по созданию браслетов, росписи гипсовых коней и созданию лошадей из сена. Также были организованы беспроигрышные лотереи и фотозоны.

На ипподроме показали яркие выступления: парад пород, элементы аджилити, гимнастирования и разные трюки. Основательница приюта выступила с владимирским тяжеловозом, а затем прошло шоу «Огненное фламенко», где всадники вместе с лошадьми показали танцевальные номера в испанском духе.

Дети и взрослые увидели шесть жокеев с прыжками через препятствия, верховую езду и номер «Арабская ночь» с участием верблюдов, а также небольшие соревнования в мощных прыжках через барьеры.