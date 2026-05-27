Провоз велосипедов на Ленинградском направлении МЖД сделают бесплатным 30 мая

30 мая для участников Московского детского велофестиваля в пригородных поездах МТ ППК введут бесплатную перевозку велосипедов. Это будет возможно с 07:00 30 мая до 06:00 31 мая, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Пассажирам, путешествующим с велосипедом, необходимо будет оформить нулевую квитанцию на станции отправления для прохода через турникеты.

Московско-Тверская ППК таким образом стремится поддержать развитие велодвижения и продвижение активного образа жизни.

Сбор участников велозаезда начнется в 10:00, а сам заезд пройдет по Цветному бульвару.

Напоминаем, что в другие дни велосипеды также можно провозить бесплатно с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00. В остальное время требуется оформление проездного документа стоимостью 60 рублей за расстояние до 100 км и 120 рублей за более дальние поездки. На участке Москва — Зеленоград-Крюково — Москва провоз велосипеда в любое время бесплатный, но нужно оформить велобилет.