Акция по безопасности на дорогах прошла в Чехове ко Дню матери

В Чехове, в честь «Дня матери», автоинспекторы и волонтеры провели акцию, направленную на повышение безопасности женщин на дорогах. Участницы мероприятия получили важную информацию о правилах безопасного поведения на дороге, особенно в темное время суток.

Акция прошла с участием сотрудников Госавтоинспекции и волонтеров, которые напомнили женщинам о важности соблюдения правил дорожного движения. Особенно подчеркнули необходимость использования световозвращающих элементов, которые значительно увеличивают видимость на дороге в вечернее время. Волонтеры также рассказали о правилах перевозки детей в детских удерживающих устройствах, обучая мам выбирать безопасные кресла и устройства для транспортировки малышей.

Мамы, участвовавшие в акции, поблагодарили организаторов за полезную информацию и пообещали быть внимательнее на дорогах. Мероприятия подобного рода способствуют повышению осведомленности женщин о безопасности на дорогах и помогают снизить риски ДТП. Госавтоинспекция города Чехова напоминает всем участникам дорожного движения соблюдать правила и быть осторожными.

В ходе проверки не было выявлено нарушений в содержании контейнерной площадки. Несмотря на обращения местных жителей, специалисты подтвердили, что площадка обслуживается в соответствии с нормативами. Однако информация о необходимости следить за сроками и качеством уборки была передана в профильные службы для дальнейшего контроля.

Обходы являются неотъемлемой частью работы профильных специалистов. Они позволяют определить качество содержания дворов и общественных пространств г. о. Чехов и указать коммунальным предприятиям на недочеты в их работе.

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