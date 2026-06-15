Пассажиры «Мострансавто» совершили более 3 млн поездок в автобусах в праздники

С 12 по 14 июня в автобусах Мострансавто зафиксировано свыше 3 миллионов поездок. Жители и гости Московской области активно пользовались общественным транспортом в период празднования Дня России.

Мострансавто, подведомственная организация Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, обеспечивала стабильную работу маршрутной сети. Перевозки 12 и 13 июня выполнялись по расписанию субботы, а 14 июня — по расписанию воскресенья.

Наибольшей популярностью у пассажиров пользовались социальные карты. С их помощью было зарегистрировано более 1,3 миллиона поездок. Еще свыше 1,1 миллиона трансакций пассажиры совершили банковскими картами. Более 519 тысяч операций было зафиксировано по транспортным картам «Стрелка» и «Тройка» с тарифом «Кошелек».

По данным мониторинга пассажиропотока, в топ-3 маршрута по количеству поездок вошли:

Маршрут № 367 «Константиново — Москва (м. Домодедовская)» — порядка 64 тысяч операций.

Маршрут № 348 «Лыткарино (Автостанция) — м. Котельники» — свыше 28 тысяч трансакций.

Маршрут № 1201 «Дрожжино — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского)» — свыше 26 тысяч поездок.

Больше всего трансакций за три дня было зафиксировано на маршрутах МАП № 10 г. Королев — около 410 тысяч операций. На второй строчке рейтинга расположился МАП № 11 г. Балашиха, на маршрутах которого пассажиры совершили более 374 тысяч поездок. Замыкает тройку лидеров МАП № 12 г. Ногинск — свыше 327 тысяч операций за праздничные дни.