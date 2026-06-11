В пожарной части № 37 торжественно открыли мемориал в честь пожарных

Накануне Дня России в специальной пожарной части № 37 в Клину прошло значимое событие — открытие мемориала, посвященного подвигам пожарных. На территории части был установлен отреставрированный автомобиль ЗИЛ-130 АЦ-63Б, который участвовал в тушении пожаров в Подмосковье в 70–80-х годах.

Мемориал стал символом доблести и отваги пожарных, служивших и продолжающих служить на благо жителей округа. После трехлетней подготовки автомобиль восстановили и привели в соответствие с заводским состоянием. Сейчас он стоит на учете в 13 отряде и при необходимости может быть снова отправлен в бой.

Церемонию начали с торжественного подъема флагов. Участниками события стали порядка 120 сотрудников части, студенты колледжа «Подмосковье», которые учатся на спасателей, и школьники. Для гостей также развернули выставку современной пожарной техники и интерактивные площадки, где продемонстрировали экипировку, тушение «огня» и работу с аварийно-спасательным инструментом.

Ветеран пожарной охраны Сергей Анатольевич Бородулин, который более 40 лет служил в пожарной системе, поделился своими воспоминаниями о работе на этой машине. Он отметил, что для него автомобиль — часть жизни и истории.

Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области полковник Александр Перегуда наградил медалями I и II степени 12 сотрудников за выслугу лет, заслуги и проявленную отвагу.