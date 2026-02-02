Еще один дом для переселенцев из аварийного жилья построят в Солнечногорске

В поселке Поварово городского округа Солнечногорск продолжается строительство многоквартирного дома для жителей, которые нуждаются в переселении из аварийных домов. Несмотря на зимнее время года с его морозами и снегопадами, работы идут по плану.

Прораб строительного участка Михаил Хорьков сообщил, что на объекте задействовано около 70 специалистов. На первой и второй секциях возведены шестые этажи, где уже ведутся внутренние работы. Параллельно с этим возводятся третьи этажи в секциях с третьей по пятую, а в седьмой секции заливается бетон на втором этаже. В подвальной части здания рабочие монтируют сантехнические коммуникации и вертикальные перекрытия.

На объекте работают две бригады каменщиков и две — монолитчиков. Все операции выполняются строго в соответствии с проектом, при этом особое внимание уделяется безопасности строительства. Для обеспечения высокого темпа стройки на площадке задействованы два башенных крана и два арматурных цеха.

Погодные условия не влияют на график работ: регулярно проводится плановая очистка снега с территорий и конструкций. Также для рабочих созданы все необходимые бытовые условия.

Жители получат ключи от современного и безопасного жилья в установленные сроки — в 2027 году.