В Поварове городского округа Солнечногорск строят дом для переселенцев из аварийных зданий

В поселке Поварово городского округа Солнечногорск активно возводится 17-этажный многоквартирный дом на семь секций. Он строится не только как коммерческое жилье, но и в рамках программы переселения граждан из аварийных домов. Всего в здании будет около 200 квартир, 74 из которых предназначены для переселенцев из пяти аварийных домов.

По словам начальника участка АО «Агрострой» Валентина Дзюбы, на площадке ежедневно трудятся порядка 100 человек.

Работы в здании ведутся одновременно во всех секциях. На первой и второй уже почти завершено армирование стен 15-го этажа, строители приступили к устройству перекрытий. На третьей и четвертой секциях возводят перекрытия и армируют их на уровне шестого этажа. На четвертой и пятой идет монтаж вертикальных конструкций четвертого этажа и установка опалубочных систем. На седьмой секции также монтируют конструкции четвертого этажа.

Переселенцы получат жилье с качественной чистовой отделкой. Благодаря новому дому десятки семей смогут переехать из непригодных для проживания зданий в комфортное современное жилье.

Строительство дома ведется четко по графику.