В Поварово городского округа Солнечногорск строится новый многоквартирный дом

В поселке Поварово городского округа Солнечногорск на улице Школьной продолжается строительство многоквартирного жилого дома, рассчитанного на 200 квартир. Из них 74 квартиры будут предоставлены переселенцам из аварийного жилья, что позволит расселить несколько домов в Поварово и ближайших населенных пунктах.

По словам прораба АО «Агрострой» Михаила Хорькова, на текущем этапе строители завершили перекрытие последнего, 17-го этажа в первой и второй секциях, а также возвели парапет и кровлю. В третьей и четвертой секциях установлены вертикальные конструкции восьмого этажа. На пятой и шестой секциях забетонированы перекрытия шестого этажа, параллельно идет армирование вертикальных конструкций седьмого этажа. В седьмой секции готовятся к бетонированию перекрытий пятого этажа.

Кроме того, специалисты приступили к прокладке систем канализации К1 и К2, установили основные воздуховоды противодымной вентиляции. Продолжается кладка внешнего контура и межкомнатных перегородок.

На объекте ежедневно работают две бригады монолитчиков, три бригады каменщиков, а также сантехники и специалисты по вентиляции. Завершение строительства и ввод дома в эксплуатацию запланированы на следующий год. Это позволит выполнить региональную программу по расселению аварийного фонда в Поварово.