В поселке Запрудня идет модернизация теплосети

В поселке Запрудня Талдомского городского округа началась активная фаза модернизации теплосети. Работы проводятся на участке, который имеет важное значение для системы теплоснабжения поселка.

Центром ремонтных мероприятий стал ключевой узел — тепловые сети котельной КТС 057, расположенной по адресу: поселок Запрудня, переулок Мира, дом 10. Общая протяженность участка, подлежащего полной технической реновации, составляет 866 погонных метров. Этот масштабный проект призван повысить надежность подачи тепла для социальных объектов и жилого фонда поселка перед началом следующего отопительного сезона.

На данный момент специалисты сосредоточили свои усилия на территории Запрудненского отделения Дубненской больницы. Через это медицинское учреждение пролегает отрезок обновляемой магистрали длиной 250 метров.

Технологический процесс идет строго по графику и включает несколько последовательных стадий. Строители уже завершили этап земляных работ и подготовки основания: смонтированы прочные бетонные лотки. Вслед за этим бригада приступила к основному циклу — укладке новых труб и их высокоточной сварке.

Капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Текущий этап реконструкции на территории больничного комплекса планируется завершить до конца августа.