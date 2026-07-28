Школу № 21 в поселке Загорянском капитально отремонтируют к сентябрю
В городском округе Щелково на улице Свердлова завершается капитальный ремонт средней школы № 21. По сообщению пресс-службы регионального минстройкомплекса, строительная готовность составляет 97%.
Общая площадь ремонтируемого корпуса — 1210 квадратных метров. Строители обновили и утеплили кровлю, произвели наружную облицовку фасадов, заменили внутреннюю отделку помещений, обустроили новые входные группы, заменили инженерные системы (отопление, вентиляцию, канализацию).
«В настоящее время на объекте завершаются пусконаладочные работы, работы по благоустройству прилегающей к школе территории, ведется сборка и расстановка мебели», — сообщила пресс-служба ведомства.
Финансирование капремонта проходит по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» национального проекта «Молодежь и дети». Открытие обновленной школы намечено на 1 сентября 2026 года.