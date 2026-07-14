Школу №21 в поселке Загорянском откроют после капремонта 1 сентября

В поселке Загорянский городского округа Щелково завершается капитальный ремонт школы № 21 на улице Свердлова, стр. 10. Готовность объекта уже превысила 85%, и здание обретает современный вид. Площадь обновляемого строения — более 1200 квадратных метров. Об этом сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Капитальный ремонт школы проводится в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», которая входит в национальный проект «Молодежь и дети».

Подрядчик — ООО «Строительная компания» — уже полностью завершил ряд важных этапов: кровельные работы, монтаж окон и дверей, а также предчистовую отделку. Чистовая отделка готова на 96%, фасадные работы — на 89%, а вентиляция — на 95%. Системы горячего и холодного водоснабжения, а также водоотведение выполнены более чем на 80%, теплоснабжение — на 82%.

Сейчас на объекте работают 24 человека и задействовано 4 единицы техники. В числе текущих задач — благоустройство территории, устройство наружного освещения, монтаж ограждений и электромонтажные работы.

Здание школы было построено в 1963 году. После ремонта учеников будут ждать светлые и комфортные классы, современные инженерные системы и благоустроенная территория. Открытие школы запланировано на 1 сентября 2026 года.