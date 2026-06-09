В поселке «Загорянка Лайф» в Щелкове установили списанный пассажирский самолет

В коттеджном поселке «Загорянка Лайф» городского округа Щелково появился уникальный арт-объект — списанный пассажирский самолет Ту-134А. Главный архитектор проекта Арсений Дробиков рассказал, что воздушное судно будет полностью интегрировано в инфраструктуру отдыха.

Сейчас художник прорабатывает варианты окрашивания фюзеляжа в яркие цвета. К самолету будет подходить настоящий трап, а внутреннее пространство планируют переоборудовать под кафе и игровые зоны для детей. Крылья станут посадочной зоной для кафе, а на хвосте, который находится на высоте более 14 метров, планируется оборудовать смотровую площадку. Доступ на нее будет разрешен только в сопровождении взрослых.

Идея использовать списанный самолет пришла к застройщику из соображений экономии и уникальности. Качественная коммерческая детская площадка сегодня стоит 40–50 миллионов рублей, что значительно увеличивает стоимость недвижимости. Использование настоящего самолета стало нестандартным и экономически выгодным решением.

«Ранее борт эксплуатировался компанией «Роскосмос» для перевозки космонавтов на Байконур и нужд руководящего состава. Приобрести его удалось через интернет-ресурс «Авито», где он был единственным в России доступным к продаже в таком состоянии», — сказал Арсений.

Установка 18-тонного фюзеляжа стала сложной инженерной задачей. Для подъема потребовались два мощных 50-тонных крана. Сначала корпус подняли вверх, затем перенесли под углом 45 градусов и установили на подготовленные закладные детали.

Полностью работы по благоустройству игровой площадки и прогулочной зоны планируют завершить в конце этого года.