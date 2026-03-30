В поселке ВНИИССОК возводится новый трехэтажный детский сад

В поселке ВНИИССОК полным ходом идет строительство современного детского сада. Новое учреждение возводится на месте двух снесенных аварийных корпусов.

На данный момент строительная готовность объекта составляет более 15 %. Специалисты занимаются обустройством фундаментной плиты, а также завершением вывоза строительного мусора после демонтажа.

На площадке работают 36 строителей, трое инженерно-технических сотрудников и пять единиц техники — два крана, два экскаватора и мини-погрузчик.

Новый детский сад будет рассчитан на девять групп. В здании предусмотрены групповые помещения, пищеблок, медицинский кабинет, комната логопеда и диспетчерская для охраны. На втором этаже разместится многофункциональный музыкальный зал, а на третьем — физкультурный зал.

Прилегающая территория будет благоустроена: появятся девять игровых площадок с теневыми навесами и две спортивные площадки.

Открытие детского сада запланировано на 2027 год.