В поселке ВНИИССОК возводится новый трехэтажный детский сад
В поселке ВНИИССОК полным ходом идет строительство современного детского сада. Новое учреждение возводится на месте двух снесенных аварийных корпусов.
На данный момент строительная готовность объекта составляет более 15 %. Специалисты занимаются обустройством фундаментной плиты, а также завершением вывоза строительного мусора после демонтажа.
На площадке работают 36 строителей, трое инженерно-технических сотрудников и пять единиц техники — два крана, два экскаватора и мини-погрузчик.
Новый детский сад будет рассчитан на девять групп. В здании предусмотрены групповые помещения, пищеблок, медицинский кабинет, комната логопеда и диспетчерская для охраны. На втором этаже разместится многофункциональный музыкальный зал, а на третьем — физкультурный зал.
Прилегающая территория будет благоустроена: появятся девять игровых площадок с теневыми навесами и две спортивные площадки.
Открытие детского сада запланировано на 2027 год.