В поселке ВНИИССОК построят новый детский сад на 220 мест

В поселке ВНИИССОК Одинцовского округа на месте снесенного аварийного детского сада началось строительство нового дошкольного учреждения, рассчитанного на 220 мест. Завершить работы планируют в 2027 году.

Начальник участка компании «ИСК Родина» Алексей Петькеев сообщил, что сейчас ведутся работы по бетонированию фундаментной плиты на первой захватке, а на второй захватке устраивается песчаное основание под фундаментную плиту. Общий объем бетонирования составляет 86 кубометров.

На объекте трудятся 28 рабочих, трое инженерно-технических работников и задействовано пять единиц техники. За прошедший месяц генподрядчик провел земляные работы по устройству котлована, бетонную подготовку и устройство гидроизоляции под фундамент.

С 14 марта в связи с производственной необходимостью начнутся демонтажные работы третьего, северного корпуса аварийного детского сада.

Заказчиком работ выступает учреждение Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства».