В поселке ВНИИССОК построят новый детский сад на 220 мест

Демонтаж третьего, северного корпуса аварийного здания был завершен в марте — апреле. Бой, образовавшийся при сносе, вывезен на полигон. На освободившемся месте, по словам начальника участка компании «ИСК Родина» Алексея Петькеева, будут обустроены прогулочные площадки и беседки для детей.

Сейчас на объекте трудятся 35 рабочих, трое инженерно-технических работников и задействовано пять единиц техники, включая два крана, два экскаватора и машину с бетононасосом. На второй захватке ведутся работы по бетонированию плиты перекрытия над подвалом здания и лестничного марша подвала. На первой захватке идет армирование и монтаж опалубки на вертикальных конструкциях второго этажа.

Заказчиком работ является учреждение Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства». Сдача объекта запланирована на 2027 год.