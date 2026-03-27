В поселке Удельная запустят подземным пешеходный переход

В поселке Удельная завершилось строительство подземного пешеходного перехода через железнодорожные пути. Специалисты подрядной организации завершают последние работы перед открытием объекта.

Мастер ГК «Нацпроектстрой» АО «Дороги и мосты» — филиал «Мостоотряд-114» Михаил Салиев сообщил, что рабочие убирают строительный мусор, моют стекла и очищают плитку от грязи, штукатурят стены и зачищают швы.

Рядом с переходом уложили растительный грунт, который в дальнейшем превратится в газон. В павильонах и туннеле подключили освещение. Для удобства передвижения маломобильных граждан на лестницах установили поручни, перила и пандусы.

Запустить пешеходное движение планируют 31 марта. Подземный переход протяженностью 140 метров соединит Южный проспект с Интернациональной улицей и обеспечит безопасность граждан при пересечении железнодорожных путей. Он построен в рамках проекта строительства путепровода «Быково».